Британское правительство призвали расследовать взлом телефона Трасс Sky News: Британское правительство призвали расследовать взлом телефона Трасс

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Правительство Великобритании призвали провести расследование взлома телефона бывшего премьер-министра Лиз Трасс, сообщает Sky News. Отмечается, что в Соединенном Королевстве считают, что устройство было якобы взломано Россией. Автор материала добавил, то либеральные демократы и лейбористская партия назвали обвинения чрезвычайно серьезными и тревожными.

Правительство призывают провести срочное расследование после появления сообщений о том, что телефон, принадлежащий Лиз Трасс, был взломан Россией. Либеральные демократы и лейбористская партия назвали обвинения чрезвычайно серьезными и тревожными, — сообщил телеканал.

Комитету парламента по разведке и безопасности следует провести тщательное расследование инцидента, заявил руководитель парламентского комитета по обороне Соединенного Королевства Тобиас Эллвуд.

О том, что телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс был якобы взломан «шпионами российского президента Владимира Путина», написала ранее Daily Mail. Как сообщает издание, это произошло в тот период, когда Трасс занимала пост главы МИД. Подробности этой истории скрыл бывший премьер Борис Джонсон и секретарь кабинета министров Саймон Кейс, которые распорядились не предавать огласке информацию о взломе.