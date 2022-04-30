Британский парламентёр подал в отставку после просмотра порно на заседаниях

Член правящей Консервативной партии Великобритании Нил Пэриш покинет парламент страны после инцидентов с просмотром порнографии на рабочем месте, сообщает Reuters. Агентство уточняет, что за ним было замечено как минимум два таких случая, в результате которых политик был также отстранён от деятельности в партии. Сам Пэриш объяснил, что просмотр интимных видео был «минутным помешательством».

В конце концов я осознал, какой переполох и какой вред я нанёс своей семье и избирательному округу. Было бессмысленно продолжать [работу], — заявил парламентёр.

По словам Пэриша, который также является фермером, в первый раз он наткнулся на порнографические материалы в парламенте случайно, когда искал в интернете информацию о «тракторах», и засмотрелся на них «чуть больше, чем следовало бы». Во второй же раз экс-законодатель искал соответствующие видео целенаправленно, пока ожидал начала голосования.

Он подчеркнул, что не собирается искать себе оправдания и признаёт ошибку. Жена парламентёра, не знавшая о тайной стороне супруга, также была ошарашена новостями.

Я не горжусь тем, что натворил, — раскаялся политик.

Об инцидентах стало известно после того, как коллега-парламентёр Пэриша пожаловалась на сидящего позади неё депутата, «смотрящего непристойные материалы».

Это не первый скандал в британском парламенте, взбудораживший общественность в последнее время. По информации The Times, в правительстве недавно завершилось внутреннее расследование в отношении обстоятельств по делу о вечеринках на Даунинг-стрит, в которых принимал участие действующий премьер-министр страны Борис Джонсон. Оно отмечает, что отчёт вызвал «раздражение» британского лидера, а также может стать основанием для ухода Джонсона со своего поста.