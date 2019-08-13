Елизавета Боуз-Лайон и ее дочь Елизавета II Елизавета Боуз-Лайон и ее дочь Елизавета II Фото: Keystone Press Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Член парламента Великобритании Найджел Фарадж заявил, что мать действующей королевы Великобритании Елизавета Боуз-Лайон была пьяницей, которая много курила.

По его мнению, она дожила до 101 года «чудом», передаёт The Guardian. Его уважение вызывает только правящая сейчас королева Елизавета, которой он пожелал жить «долгие года», отмечает KP.ru.

Королева мать была настоящей пьяницей, курила как паровоз, не следила за собой и чудом дожила до 101 года, — подчеркнул он.

Как ранее писал News.ru, Фарадж заявил, что Меган Маркл плохо влияет на принца Гарри. По его мнению, раньше член королевской семьи был настоящим мужчиной, «сорви-головой, который не боялся устраивать безумные вечеринки, облачаться в неподобающую одежду, пить до утра и устраивать беспредел». После его встречи с герцогиней Сассекской всё «пошло в тартарары».

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