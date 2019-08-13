https://static.news.ru/photo/1e3ec0e4-bdc8-11e9-bafe-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Боуз-Лайон и ее дочь Елизавета II Фото: Keystone Press Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Член парламента Великобритании Найджел Фарадж заявил, что мать действующей королевы Великобритании Елизавета Боуз-Лайон была пьяницей, которая много курила.

По его мнению, она дожила до 101 года «чудом», передаёт The Guardian . Его уважение вызывает только правящая сейчас королева Елизавета, которой он пожелал жить «долгие года», отмечает KP.ru .

Королева мать была настоящей пьяницей, курила как паровоз, не следила за собой и чудом дожила до 101 года, — подчеркнул он.

Как ранее писал News.ru, Фарадж заявил, что Меган Маркл плохо влияет на принца Гарри. По его мнению, раньше член королевской семьи был настоящим мужчиной, «сорви-головой, который не боялся устраивать безумные вечеринки, облачаться в неподобающую одежду, пить до утра и устраивать беспредел». После его встречи с герцогиней Сассекской всё «пошло в тартарары».