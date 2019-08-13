Член парламента Великобритании Найджел Фарадж заявил, что мать действующей королевы Великобритании Елизавета Боуз-Лайон была пьяницей, которая много курила.
По его мнению, она дожила до 101 года «чудом», передаёт
Королева мать была настоящей пьяницей, курила как паровоз, не следила за собой и чудом дожила до 101 года, — подчеркнул он.
Как ранее писал News.ru, Фарадж заявил, что Меган Маркл плохо влияет на принца Гарри. По его мнению, раньше член королевской семьи был настоящим мужчиной, «сорви-головой, который не боялся устраивать безумные вечеринки, облачаться в неподобающую одежду, пить до утра и устраивать беспредел». После его встречи с герцогиней Сассекской всё «пошло в тартарары».