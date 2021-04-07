Британские власти рекомендовали заменить AstraZeneca другими вакцинами

https://static.news.ru/photo/b7d5d320-97ae-11eb-94a0-96000091f725_660.jpg Фото: Maule/Fotogramma/Global Look Press

Регулятор Великобритании рекомендовал отказаться от использования вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca для пациентов младше 30 лет. В ведомстве посоветовали применять другие препараты.

Там обратили внимание, что к концу марта было зафиксировано 79 случаев тромбоза после введения вакцины от AstraZeneca, 19 пациентов погибли. Доказательств, что именно прививка вызвала заболевание, до сих пор нет, но связь двух фактов становится более заметной, передаёт BBC.

Правительственная консультационная группа по вакцинам сообщила, что вакцина всё ещё эффективна и полезна для большинства пациентов. Однако молодым людям следует выбирать другие препараты, если есть такая возможность.

При этом люди, уже поставившие первый компонент препарата, должны сделать вторую прививку им же. Людям с заболеваниями крови, которые вызывают у них риск свёртывания крови, следует обсудить преимущества и риски вакцинации со своим врачом, прежде чем делать укол.

Накануне Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) оценило случаи гибели пациентов из-за тромбоза после получения вакцины от Astra Zeneca. Регулятор полагает, что тромбоз в отдельных случаях действительно может быть побочным явлением вакцины.

В марте из разных стран стали поступать сообщения об осложнениях у пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. У некоторых, чей возраст был моложе 55 лет, начал проявляться тромбоз. Первый человек скончался в Австрии спустя 10 дней после вакцинации. О проблемах сообщили также Германия, Великобритания и другие европейские страны.

Некоторые в качестве меры предосторожности приостановили использование препарата. Однако 18 марта в ЕМА заявили, что преимущества вакцины и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, писал NEWS.ru.