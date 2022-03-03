Британские власти получат возможность задерживать российские суда
Власти Великобритании смогут задерживать российские суда
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
04:46, 02 марта 2022
Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
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В Великобритании приняли закон, наделяющий власти королевства полномочиями задерживать российские суда. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса страны. Запрет будет распространяться на любое подозрительное судно. Мера принята в ответ на действия российских властей в отношении Украины.
Запрет распространяется на любые суда, принадлежащие или управляемые кем-либо, связанным с Россией, и власти также получат новые полномочия по задержанию российских судов, — говорится в сообщении Минтранса.
Как рассказали в министерстве, запрет распространится на любое судно, по оценке Лондона, принадлежащее, контролируемое, зафрахтованное или управляемое любым человеком, связанным с РФ или попавшим под санкции.
Такие меры введены в ответ на ситуацию на Украине, где Россия проводит свою военную спецоперацию по демилитаризации.
В свою очередь Канада запретила российским кораблям и рыболовным судам заходить в свои порты и внутренние воды. Эти меры станут частью санкционной политики страны в отношении России из-за эскалации ситуации на Украине, пояснили власти страны. В числе прочих мер Канада планирует ввести запрет на импорт сырой нефти из России.