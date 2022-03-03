Британские власти получат возможность задерживать российские суда

В Великобритании приняли закон, наделяющий власти королевства полномочиями задерживать российские суда. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса страны. Запрет будет распространяться на любое подозрительное судно. Мера принята в ответ на действия российских властей в отношении Украины.

Запрет распространяется на любые суда, принадлежащие или управляемые кем-либо, связанным с Россией, и власти также получат новые полномочия по задержанию российских судов, — говорится в сообщении Минтранса.

Как рассказали в министерстве, запрет распространится на любое судно, по оценке Лондона, принадлежащее, контролируемое, зафрахтованное или управляемое любым человеком, связанным с РФ или попавшим под санкции.

Такие меры введены в ответ на ситуацию на Украине, где Россия проводит свою военную спецоперацию по демилитаризации.

В свою очередь Канада запретила российским кораблям и рыболовным судам заходить в свои порты и внутренние воды. Эти меры станут частью санкционной политики страны в отношении России из-за эскалации ситуации на Украине, пояснили власти страны. В числе прочих мер Канада планирует ввести запрет на импорт сырой нефти из России.