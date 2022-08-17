Британия оправдалась за нарушивший российскую границу самолет Посольство Британии: нарушивший границу России самолет выполнял рутинную операцию

Фото: raf.mod.uk

Военный самолет Британии, 15 августа находившийся в воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями, выполнял «рутинную операцию», сообщает посольство страны в РФ в своем Telegram-канале. В дипмиссии отметили, что экипаж самолета, залетевшего на территорию России, находился в контакте с авиадиспетчерами РФ и действовал «безопасно и профессионально».

Российский МиГ-31 совершил опасный маневр сближения с самолетом королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа. <...> Команда британского самолета находилась в контакте с российскими авиадиспетчерами и действовала безопасно и профессионально, — говорится в сообщении посольства.

Вечером 15 августа Минобороны России сообщило о нарушении британским самолетом радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы государственных границ России. Нарушение произошло в районе мыса Святой Нос. На защиту госграницы был поднят истребитель МиГ-31бм, который вытеснил RC-135 ВВС Великобритании за пределы воздушного пространства РФ.