Британия не рекомендует здоровым гражданам носить маски для лица

https://static.news.ru/photo/724b0c52-75dc-11ea-b810-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Доказательств того, что медицинские маски, которые носят здоровые люди, влияют на распространение коронавируса, нет. Об этом сообщил заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там.

Нет доказательств того, что общее ношение масок для лица людьми, которые хорошо себя чувствуют, влияет на распространение болезни в нашем обществе, — приводит его слова Reuters.

По словам Ван-Тама, сейчас имеет значение только самоизоляция.

Как писал NEWS.ru, королева Великобритании Елизавета II в связи с пандемией коронавируса записала обращение к жителям Великобритании и стран Содружества наций.