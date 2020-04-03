Европа

Британия не рекомендует здоровым гражданам носить маски для лица

21:36, 03 апреля 2020
Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Доказательств того, что медицинские маски, которые носят здоровые люди, влияют на распространение коронавируса, нет. Об этом сообщил заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там.

Нет доказательств того, что общее ношение масок для лица людьми, которые хорошо себя чувствуют, влияет на распространение болезни в нашем обществе, — приводит его слова Reuters.

По словам Ван-Тама, сейчас имеет значение только самоизоляция.

Как писал NEWS.ru, королева Великобритании Елизавета II в связи с пандемией коронавируса записала обращение к жителям Великобритании и стран Содружества наций.

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