Британия не рекомендует здоровым гражданам носить маски для лица

Доказательств того, что медицинские маски, которые носят здоровые люди, влияют на распространение коронавируса, нет. Об этом сообщил заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там.
Нет доказательств того, что общее ношение масок для лица людьми, которые хорошо себя чувствуют, влияет на распространение болезни в нашем обществе, —
приводитего слова Reuters.
По словам Ван-Тама, сейчас имеет значение только самоизоляция.
Как писал NEWS.ru, королева Великобритании Елизавета II в связи с пандемией коронавируса записала обращение к жителям Великобритании и стран Содружества наций.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен