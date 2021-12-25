Британия эвакуирует военный контингент в случае войны на Украине

Командующие Вооружёнными силами Великобритании могут принять решение об эвакуации военного контингента с Украины в случае начала войны. Об этом сообщает издание Daily Express. По данным издания, у британских военных уже подготовлен план эвакуации в Польшу. Сообщается, что большая часть британских военных на Украине находится в городе Яворов Львовской области, а ещё одна группа офицеров штаба дислоцируется в Киеве.

Также отмечается, что на данный момент более 100 британских специалистов занимается обучением украинских солдат.

Военное руководство должно провести всеобъемлющий обзор [британской учебной миссии] Orbital, чтобы гарантировать, что весь персонал Соединённого Королевства может быть безопасно выведен, — сказано в статье Daily Express.

В последнее время Киев и страны Запада неоднократно заявляли о наращивании контингента российских войск у границы с Украиной и якобы намерении России провести силовую операцию на сопредельной территории. В Кремле все эти заявления отвергали. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска по своей территории и на своё усмотрение и это никому не должно угрожать.

Российский лидер Владимир Путин сообщал, что Россия не хочет эскалации конфликта в Донбассе и по этой причине с президентом США Джо Байденом было принято решение вести переговоры по вопросам стратегической стабильности. Москва пока видит положительную реакцию по этим идеям.

В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Запад должен анонсировать антироссийские шаги. Меры, запланированные в случае гипотетического военного конфликта Москвы и Киева, должны быть заранее известны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова недавно заявила о том, что Киев, похоже, готовится к силовому решению конфликта в Донбассе.