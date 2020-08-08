Британец выиграл в лотерею миллион через день после увольнения

Житель Великобритании Дэвид Адамс и его супруга Шелли выиграли в лотерею миллион фунтов стерлингов.
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Дэвид рассказал, что никогда не надеялся выиграть такую большую сумму. По словам Шелли, когда муж пришёл к ней рассказать о выигрыше, он выглядел так, будто случилось что-то плохое. Полученный миллион пара планирует потратить на покупку машины и поездку к семье в Канаду.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к учредителям, участникам и бенефициарам азартных игр и лотерей.
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