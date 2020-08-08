Британец выиграл в лотерею миллион через день после увольнения

https://static.news.ru/photo/feecfda6-d98b-11ea-8d28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Taylor/Global Look Press

Житель Великобритании Дэвид Адамс и его супруга Шелли выиграли в лотерею миллион фунтов стерлингов.

Об этом сообщает издание The Sun. По его данным, семья получила выигрыш после целого ряда неудач, последней из которых стало увольнение мужа, который работал слесарем по дереву. Годом ранее Шелли потеряла возможность работать сиделкой из-за диагностированного у неё рассеянного склероза. Кроме того, в апреле 2020 года Адамсы потеряли сразу двух родственников.

Дэвид рассказал, что никогда не надеялся выиграть такую большую сумму. По словам Шелли, когда муж пришёл к ней рассказать о выигрыше, он выглядел так, будто случилось что-то плохое. Полученный миллион пара планирует потратить на покупку машины и поездку к семье в Канаду.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к учредителям, участникам и бенефициарам азартных игр и лотерей.