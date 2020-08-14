Британцы спешно покидают Францию и Нидерланды из-за обязательного карантина

https://static.news.ru/photo/f35f8740-de2e-11ea-b496-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Граждане Великобритании, отдыхающие во Франции, Нидерландах и на Мальте, пытаются в срочном порядке вернуться домой, чтобы избежать 14-дневного карантина, который станет обязательным по возвращении из указанных стран с 04:00 (06:00 мск) 15 августа.

Согласно данным транспортных компаний, поезда, следующие из Франции в Великобританию, возвращаются переполненными, также не осталось билетов на проезд на автомобиле по Евротоннелю.

Власти Соединённого Королевства в минувший четверг, 13 августа, объявили, что начиная с субботы, 15 августа, вводится обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из Франции, Нидерландов, Монако, с Мальты и островов Теркс и Кайкос, а также с заморской территории Аруба, входящей в состав Королевства Нидерланды. Такое решение принято на фоне роста случаев заражения коронавирусом на данных территориях, уточняет РИА Новости.

Теперь уехать из Парижа в Лондон 14 августа можно за £269 и £303, при этом 15 августа стоимость поездки начинается от £165.

В то же время стоимость авиабилета на прямой рейс из Парижа в Лондон в пятницу составляет £454 против £66 в субботу. Цена прямого перелёта из Амстердама в Лондон в пятницу начинается от £327 против £129 в субботу, с Мальты — £252 против £78 в субботу.

Ранее NEWS.ru писал, что авиакомпания Wizz Air UK, базирующаяся в лондонском аэропорту Лутон, планирует открыть рейсы из столицы Великобритании в Москву и Санкт-Петербург.