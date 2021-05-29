Британцы создадут отряд военных охотников за НЛО

https://static.news.ru/photo/f8765464-c0d4-11eb-9614-96000091f725_660.jpg Фото: Royal Air Force / facebook

В следующем месяце на базе Минобороны Великобритании будут созданы отряды охотников за неопознанными летающими объектами, сообщило издание Telegraph со ссылкой на источник в британском военном ведомстве.

Причиной озабоченности британцев НЛО стал доклад, который готовит Пентагон для президента США Джо Байдена. Там говорится о попадании в Сеть видео с преследованием «летающих тарелок» американскими истребителями.

Думаю, если нам предоставят достаточно веские доказательства, что там действительно что-то было, то мы обязательно подумаем над этим, — рассказал инсайдер изданию.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что США отслеживают все вторжения в своё воздушное пространство — как опознанные, так и неопознанные — и очень серьёзно относятся к подобным сообщениям.

Таким был её ответ на вопрос журналистов, станет ли правительство США обнародовать в полном объёме посвященный предполагаемым НЛО доклад. Его ранее подготовил офис директора Национальной разведки США и специалисты Пентагона.