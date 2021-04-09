Британцы пожаловались на новости о смерти мужа королевы по ТВ

https://static.news.ru/photo/727cf264-99ec-11eb-9874-96000091f725_660.jpg Фото: Alex Lentati/Global Look Press

Телезрители Великобритании недовольны изменением сетки вещания общественного телеканала BBC. В эфире канала не осталось ничего кроме информации о смерти мужа королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа, говорится в жалобе.

Мы получаем жалобы на слишком детальное телевизионное освещение смерти Его Королевского Высочества герцога Эдинбургского, — отмечается в сообщении на сайте BBC.

Телеканал полностью пересмотрел сетку вещания после смерти принца Филиппа. Руководство отменило все запланированные программы и запустило по трём каналам одинаковую передачу о супруге Елизаветы II, сообщает Independent.

Первый и второй каналы BBC показывают то же самое. И, вероятно, новостной канал тоже. Почему? Я знаю, что это событие огромной важности. Но, безусловно, люди заслуживают права в выборе программы, — написал в Twitter бывший ведущий BBC Саймон Маккой.

BBC1 and BBC2 showing the same thing. And presumably the News Channel too. Why? I know this is a huge event. But surely the public deserve a choice of programming? — Simon McCoy (@SimonMcCoyTV) April 9, 2021

Позднее он добавил, что вещание BBC было «образцовым» и попросил не писать ложную информацию о его словах.

The BBCâs coverage was exemplary. Donât misquote me. — Simon McCoy (@SimonMcCoyTV) April 9, 2021

Телеканал BBC финансируется через специальный сбор с каждого владельца телевизора, компьютера, планшета или любого другого устройства, с которого можно смотреть телевидение. При этом другие британские каналы также изменили сетку вещания, эфир большинства из них наполнен новостями о смерти принца Филиппа.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер 9 апреля на сотом году жизни. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет. В связи с его кончиной в стране был объявлен национальный траур. Государственные флаги будут приспущены вплоть до похорон принца. Их дата пока не называется. В этот период не будут приниматься законы, поскольку овдовевшая королева отложит государственные дела.

Уход Филиппа из жизни пришёлся на непростой период в истории британской монархии, пострадавшей от череды скандалов и разоблачений, сообщал NEWS.ru.