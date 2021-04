Британцы пожаловались на новости о смерти мужа королевы по ТВ

Телеканал полностью пересмотрел сетку вещания после смерти принца Филиппа. Руководство отменило все запланированные программы и запустило по трём каналам одинаковую передачу о супруге Елизаветы II, сообщает Independent.

BBC1 and BBC2 showing the same thing. And presumably the News Channel too. Why? I know this is a huge event. But surely the public deserve a choice of programming?