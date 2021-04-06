Британцы посмеялись над решением властей строить корабли для Украины

https://static.news.ru/photo/a8e45132-97a1-11eb-b987-96000091f725_660.jpg Фото: navy.mil.gov.ua/facebook.com

Жителей Великобритании насмешило решение властей о строительстве кораблей для ВМС Украины. По их словам, страна за годы пребывания в составе ЕС растеряла все технологические преимущества и сегодня не способна «построить даже телевизор с плоским экраном».

О планах запустить совместный британо-украинский проект по строительству малых военных кораблей рассказал премьер Соединённого Королевства Борис Джонсон. По его словам, всего предполагается построить восемь судов, два из них — в Великобритании, а остальные — на Украине. Корабли будут оснащены артиллерийскими и ракетными системами и, как полагают в Лондоне, станут сдерживающим фактором для Черноморского флота России.

По мнению англичан, Украине нет смысла иметь дело со «отсталой и старой Британией», так как ранее она строила авианосцы и продавала их КНР. Они отметили, что Соединённое Королевство в настоящее время не может построить корабли для собственных нужд и каковы причины полагать, что этом может быть сделано для другой страны?

Кроме того, британцы отметили, что в последний год членства в ЕС Лондон выплатил Брюсселю 15,5 млрд фунтов стерлингов в то время, как Киев получил от ЕС 15 млрд евро. Они посоветовали властям, в случае реализации проекта, убедиться, что Лондон получит деньги за корабли вперёд, сообщает издание Express.

Ранее NEWS.ru писал, что жителей Великобритании рассмешило заявление главы МИД страны Доминика Рааба о растущей военной угрозе со стороны России. По их мнению, РФ нет смысла нападать на Соединённое Королевство, поскольку у него «вообще ничего нет», в том числе ресурсов.