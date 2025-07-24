Обозреватель из Великобритании Оуэн Мэттьюз, который призвал в своем материале украинского лидера Владимира Зеленского подать в отставку, может получить статус «агента Кремля», предположила российская телеведущая и журналистка Ольга Скабеева в Telegram-канале. По ее словам, иностранный аналитик в статье «выдал базу».

Обозреватель The Telegraph Оуэн Мэттьюз выдал базу, за которую его могут назвать агентом Кремля, — отметила Скабеева.

Мэттьюз написал, что Зеленский перестал быть частью решения проблем в своей стране. Напротив, по словам обозревателя, украинский лидер сам стал источником трудностей.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что смена Зеленским состава кабмина страны говорит о продолжении узурпации им власти. По его словам, процедура отставки старых министров и назначения новых была проведена с грубыми нарушениями. Эти перестановки являются сговором высших должностных лиц и депутатов для дальнейшего захвата власти, добавил Медведчук.

Кроме того, похожее мнение выразил и бывший глава кабмина Украины Николай Азаров, который назвал смену премьер-министра Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко антиконституционной. Прекращение полномочий правительства при военном положении незаконно, объяснил он.