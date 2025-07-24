Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 17:51

Британцу предрекли статус «агента Кремля» из-за публикации о Зеленском

Скабеева: журналиста Мэттьюза назовут агентом Кремля из-за статьи о Зеленском

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Обозреватель из Великобритании Оуэн Мэттьюз, который призвал в своем материале украинского лидера Владимира Зеленского подать в отставку, может получить статус «агента Кремля», предположила российская телеведущая и журналистка Ольга Скабеева в Telegram-канале. По ее словам, иностранный аналитик в статье «выдал базу».

Обозреватель The Telegraph Оуэн Мэттьюз выдал базу, за которую его могут назвать агентом Кремля, — отметила Скабеева.

Мэттьюз написал, что Зеленский перестал быть частью решения проблем в своей стране. Напротив, по словам обозревателя, украинский лидер сам стал источником трудностей.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что смена Зеленским состава кабмина страны говорит о продолжении узурпации им власти. По его словам, процедура отставки старых министров и назначения новых была проведена с грубыми нарушениями. Эти перестановки являются сговором высших должностных лиц и депутатов для дальнейшего захвата власти, добавил Медведчук.

Кроме того, похожее мнение выразил и бывший глава кабмина Украины Николай Азаров, который назвал смену премьер-министра Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко антиконституционной. Прекращение полномочий правительства при военном положении незаконно, объяснил он.

Ольга Скабеева
Владимир Зеленский
Великобритания
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пятерых украинцев и грузинов объявили в розыск за теракт на Крымском мосту
В Госдуме оценили заявления Пашиняна о реформе церкви
В Китае заявили о подарке Москвы для Пекина, который сильно встревожил США
Политолог оценил шансы Хинштейна на победу на выборах главы Курской области
Врачи в России «напечатали» череп раненому военному
Пашинян направил телеграмму Путину из-за страшной трагедии с Ан-24
Ураганы и африканская жара до +36? Погода в Москве в конце июля: чего ждать
Украинский дрон убил пенсионерку под Курском
Врач рассказал, как «сладкая кровь» разрушает органы изнутри
Знаменитый российский художник скончался за день до своей выставки
В Госдуме пообещали подумать о возвращении одного напитка на стадионы
Археологи сделали неожиданное открытие на месте древней Трои
Перевозивший нелегалов россиянин получил более 100 лет тюрьмы
Путин раскрыл, какой флот нужен России
Мигрант убил глухонемого москвича: что известно, какой срок грозит
Подстреливший мужчину на парковке петербуржец отделался условным сроком
Экс-боец MMA прогорел на необычном бизнесе
Лисички в сливках, супы, заготовки и соусы: что приготовить из этих грибов
Стал известен главный стимул для карьерного роста у россиян
Стало известно решение суда по полицейскому из дела журналистов Baza
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.