Боррель: министры обороны ЕС поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель / Фото Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министры обороны стран Евросоюза будут выступать за присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на заседании Совета ЕС в Брюсселе. По его словам, которые приводит ТАСС, такое решение прямо противоположно желанию России.

Россия намеревалась остановить расширение НАТО к границам России, но теперь происходит противоположное, и это очень хорошо для ЕС, поскольку это усиливает нас и даёт больше возможностей реагировать на угрозы нашим границам, — сказал Боррель.

Кроме того, он выразил надежду, что НАТО сможет переубедить Турцию, которая выдвинула ряд возражений по приёму Швеции и Финляндии в Альянс.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна выступает против членства Финляндии и Швеции в НАТО. В Анкаре обвинили власти этих стран в предоставлении убежища террористам. По словам турецкого лидера, у обеих республик нет чёткого отношения к подобного рода организациям. Более того, Швеция и Финляндия даже имеют в своих парламентах террористов, поддерживающих Рабочую партию Курдистана, подчеркнул Эрдоган.