Боррель: ЕС не хочет блокировать трафик между Россией и Калининградом Боррель: запрет на транзит ряда товаров через Литву позволит предотвратить возможный обход санкций ЕС

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Калининградский морской торговый порт

Евросоюз не намерен блокировать грузовой трафик между Калининградской областью и Россией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, запрет на транзит ряда товаров через Литву позволит предотвратить возможный обход санкционных ограничений Евросоюза. Трансляция выступления главы европейской дипломатии велась на сайте Еврокомиссии.

Ситуация с Калининградом — это не блокада. Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС (на РФ. — NЕWS.ru). И это нужно делать одновременно, это возможно, — заявил Боррель.

Ранее министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина заявила, что подпавшие под санкции группы товаров, которые транспортируют по железной дороге в Калининград из регионов РФ, составляют 30% от общего количества перевозимых грузов. По ее словам, трафик этих товаров можно переориентировать с сухопутных путей на водные.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что будет прекращен транзит некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление власти региона получили от Литовских железных дорог. По словам губернатора, из-за данного запрета потребуется срочная поставка на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.