Боррель анонсировал встречу глав МИД стран ЕС в Киеве Боррель: главы МИД стран Евросоюза соберутся 2 октября на заседании в Киеве

Фото: laudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Главы МИД стран Евросоюза соберутся 2 октября на заседании в Киеве, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Twitter (X). 1 октября он встретился там с украинскими высокопоставленными лицами, среди которых были президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров, глава МВД Игорь Клименко и глава МИД Дмитрий Кулеба.

Я созываю сегодня в Киеве глав МИД стран ЕС на первое в истории заседание 27 членов стран союза за его пределами, — написал Боррель.

Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом 30 сентября. В своем Twitter (X) он отметил, что его посещение украинского города говорит о продолжении всесторонней поддержки Украины со стороны Европы.

Ранее он заявил, что вхождение Украины в состав Евросоюза станет окончанием «сонной сиесты». При этом Боррель отметил, что присоединение Украины к сообществу будет нелегким процессом. Он также добавил, что сейчас присоединение страны к ЕС затрудняют боевые действия. Кроме того, Боррель указал, что Киеву еще предстоит провести ряд реформ.

До этого Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС обсудят подготовку к заседанию на министерском уровне в Киеве. Он уточнил, что мероприятие на Украине должно состояться в ближайшие недели. По данным западных СМИ, на мероприятии Евросоюз планирует «продолжить путь интеграции Украины и продемонстрировать поддержку ЕС на критическом этапе для Украины, которая испытывает трудности в контрнаступлении».