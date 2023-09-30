Боррель прибыл с необъявленным визитом в Одессу

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом. В своем Twitter (X) он отметил, что его посещение украинского города говорит о продолжении всесторонней поддержки Украины со стороны Европы.

Мое присутствие в Одессе показывает, как мы поддерживаем Украину в военном и экономическом плане, нашей дипломатической и политической активностью, — заявил Боррель.

Ранее он заявил, что вхождение Украины в состав Евросоюза станет окончанием «сонной сиесты». При этом Боррель отметил, что присоединение Украины к сообществу будет нелегким процессом.

Он также добавил, что сейчас присоединение страны к ЕС затрудняют боевые действия. Кроме того, Боррель указал, что Киеву еще предстоит провести ряд реформ.

До этого Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС обсудят подготовку к заседанию на министерском уровне в Киеве. Он уточнил, что мероприятие на Украине должно состояться в ближайшие недели. По данным западных СМИ, на мероприятии Евросоюз планирует «продолжить путь интеграции Украины и продемонстрировать поддержку ЕС на критическом для Украины этапе, которая испытывает трудности в контрнаступлении».