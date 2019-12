Когда Борис Джонсон поселился на Даунинг-стрит, 31-летняя PR-специалист Кэрри Саймондс переехала к нему, однако их редко видели вместе, и они оставались первой неженатой парой, занимающей традиционную резиденцию главы британского правительства. Премьер-министр не отрицал отношений с Кэрри, но и не позиционировал их как нечто серьёзное. В недавнем интервью программе «Доброе утро, Британия» сестра Бориса Джонсона Рэйчел заявила, что никогда лично не встречалась с девушкой своего брата.

