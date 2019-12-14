Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 13 декабря после оглашения победы консерваторов на выборах снова триумфально вошёл в свою резиденцию на Даунинг-стрит. От внимательного взгляда репортёров не ускользнуло, что на этот раз с ним под руку шла его подруга Кэрри Саймондс. Ещё в июле она скромно стояла в стороне, когда Джонсон впервые вступал в свою резиденцию. Теперь же ходят слухи о том, что премьер-министр собирается сделать ей предложение. Правда, сначала ему нужно будет развестись с женой.

Когда Борис Джонсон поселился на Даунинг-стрит, 31-летняя PR-специалист Кэрри Саймондс переехала к нему, однако их редко видели вместе, и они оставались первой неженатой парой, занимающей традиционную резиденцию главы британского правительства. Премьер-министр не отрицал отношений с Кэрри, но и не позиционировал их как нечто серьёзное. В недавнем интервью программе «Доброе утро, Британия» сестра Бориса Джонсона Рэйчел заявила, что никогда лично не встречалась с девушкой своего брата.

Tonight we are back at the call centre doing phone canvassing. Please come join us tonight or tomorrow. Every call makes a difference. #ring2win pic.twitter.com/uxT0gl7ClA — Carrie Symonds (@carriesymonds) December 11, 2019

Саймондс раньше возглавляла отдел связей с общественностью Консервативной партии, благодаря чему познакомилась с Борисом Джонсоном. Затем она стала сотрудничать с группой по защите окружающей среды Oceana. Чтобы помочь Джонсону выиграть выборы, девушка взяла шестинедельный отпуск и стала агитировать за тори. Однако вместе пару видели лишь однажды, когда в рамках избирательной кампании они посетили индуистский храм (Кэрри при этом облачилась в сари). В основном Саймондс появлялась на публике с их общей собакой по имени Дилин.

Но после оглашения победы консерваторов Джонсон и Саймондс уже не скрывались и с удовольствием позировали фотографам возле знаменитой чёрной двери на Даунинг-стрит. Британские таблоиды рассудили, что это не что иное, как перевод их отношений на новый уровень, и Борис хочет жениться. Премьер-министр в свойственной ему манере предпочёл уйти от ответа, хоть и намекнул, что вскоре публика сама всё узнает.

Это очень хороший вопрос, — ответил Джонсон репортёру на вопрос о женитьбе. — Сэм, я должен снять перед тобой шляпу, ты только что задал мне вопрос, который никто раньше не задавал. Все просто стеснялись.

После неловкой паузы журналист отметил, что ответ так и не получил.

Подождите и увидите. Это лучший ответ, который я могу дать, — пришлось добавить премьеру.

Позже источник поделился с газетой Express, что глава правительства действительно подумывает о том, чтобы подарить своей избраннице кольцо.

Он хочет обручиться, — утверждает источник издания. — Он пленён Кэрри. Влюблён по уши.

Джонсон и Саймондс начали встречаться в прошлом году. В это же время будущий премьер-министр и его жена Марина Вилер объявили, что приняли решение жить отдельно.

Несколько месяцев назад, после 25 лет брака, мы решили, что в наших интересах будет разъехаться, — гласило их совместное заявление. — Мы также сошлись на том, что должны развестись, и этот процесс начался. Как друзья мы продолжим поддерживать наших четверых детей в последующие годы. Больше мы ничего не комментируем.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс Ioannis Alexopoulos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Таблоиды описывали ситуацию чуть менее дипломатично: якобы устав от бесконечных романов Бориса на стороне, супруга выгнала его из дома. Вскоре стало известно, что политик поселился с Кэрри Саймондс в роскошной квартире в Южном Лондоне.

Именно туда однажды нагрянула полиция. Соседи услышали громкую ссору пары и испугались, что женщине кто-то угрожает. По сообщению Daily Mail, Кэрри кричала «отстань от меня» и «убирайся из моей квартиры», но прибывшие на место стражи порядка пришли к выводу, что беспокоиться не о чем.