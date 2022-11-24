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Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева

Городской совет Киева присвоил звание почетного гражданина города экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону, сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Градоначальник также поблагодарил британского политика за поддержку страны и отметил, что ждет его с личным визитом для вручения награды.

Киевсовет одобрил решение о присвоении большому другу Украины Борису Джонсону звания Почетного гражданина Киева, — написал Кличко.

Он отметил, что Джонсон не раз посещал столицу страны и в мирное время, и в период борьбы с Россией.

Британскому премьер-министру также вручили украинский орден Свободы за особый вклад Великобритании в поддержку свободы Украины. Эта награда считается самой значимой для иностранных граждан на Украине

В октябре сообщалось, что Джонсон, отказавшийся выдвигать свою кандидатуру на пост нового главы правительства, намерен заняться продвижением поддержки Украины западными странами. В числе прочего, он намерен продвигать свои идеи в США.