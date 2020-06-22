Большинство украинцев не жалеют о распаде СССР

https://static.news.ru/photo/f89f4ac8-b47c-11ea-8d27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Половина жителей Украины не жалеет о распаде Советского Союза. Обратного мнения придерживаются 33,5% украинцев.

Такие данные следует из опроса Киевского международного института социологии, передаёт RNS. В западной части страны негативно это событие оценивают только 15%, тогда как на юге, востоке и в Донбассе — 41,5-49%.

35% респондентов считают, что пребывание Украины в СССР принесло ей больше пользы; о большем вреде говорят 28% респондентов, — говорится в результатах исследования.

Как писал NEWS.ru, 28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о сговоре СССР и Германии после переговоров с президентом Польши, с нападения вермахта на которую началась война. Советский Союз вскоре вступил на польскую территорию под предлогом защиты белорусского и украинского населения — операция была скоординирована с нацистами пактом Молотова — Риббентропа.

В окружении Зеленского речь о вине Советского Союза, частью которого являлась Украина, не оценили. Помощник президента Андрей Ермак назвал выступление провальным.