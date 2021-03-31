Больше 50% немцев хотят привиться «Спутником V»

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Около 70% немцев хотят поставить прививку от коронавируса, при этом 57% были бы не против именно российской вакцины «Спутник V». Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса службы Forsa.

Впрочем, от шведско-британского препарата AstraZeneca тоже не отказались бы 51% опрошенных. 44% опасаются этого препарата и не стали бы его ставить.

На первом месте по популярности, судя по опросу, находится российский «Спутник V», которые готовы выбрать 57% граждан ФРГ, но при этом они ждут одобрения его Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Также немцы надеются, что скоро вакцину одобрит и внутренный регулятор Германии.

30% немцев не стали бы вакцинироваться «Спутником V», сообщил ТАСС.

Всего 10% жителей страны заняли выжидательную позицию по вопросу участия в вакцинации. Категорических отказников оказалось 8%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что информацию об отказе от использования вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза изучают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). О приостановке использования препарата AstraZeneca успели заявить власти Австрии, Эстонии, Литвы, Люксембурга и Латвии. Последними (из-за риска образования тромбов) объявили о таком же решении в Дании, Норвегии и Исландии.