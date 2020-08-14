Болгария планирует изменить конституцию страны

https://static.news.ru/photo/df557f9e-de28-11ea-86a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Gora/dpa/Global Look Press

Глава кабмина Болгарии и лидер правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Бойко Борисов обратился к жителям страны. Политик объявил о планах изменить конституцию республики. Премьер выступил на фоне массовых антиправительственных протестов. Митинги продолжаются 37 дней.

По его словам, настало время ответственности и решительных действий, смены политической системы, а также перезагрузки государства, пишет ТАСС.

Необходимость перезагрузки политической модели нельзя больше откладывать <...>. Политическая партия ГЕРБ внесёт проект новой Конституции Республики Болгария в Народное собрание, — подчеркнул Борисов.

Он добавил, что необходимость в новом Основном законе уже много лет активно обсуждают в Болгарии. Действующий документ принимался в другой политической обстановке, и без его изменения нельзя дать ответы на современные вызовы, уверен премьер. Премьер также согласился покинуть занимаемый пост, если болгарский парламент одобрит предлагаемые премьером изменения в конституции.

Среди предлагаемых поправок значатся сокращение числа депутатов Народного собрания (парламента) Болгарии, ограничение мандата главного прокурора республики, председателей Верховного кассационного и Верховного суда до пяти лет (в настоящее время семь лет), сворачивание деятельности Высшего судебного совета, ограничение полномочий главы Минюста. Борисов утверждает, что изменения позволят повысить подотчётность судебной власти.

Протесты в Софии длятся уже 37-й день, их участники требуют отставки правительства, погрязшего в коррупции, и главного прокурора страны Ивана Гешева, которого обвиняют в нападках на президента Румена Радева, организации показательных обысков и арестов.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране могут негативно отразиться на производстве и снизить конкурентоспособность предприятий.

По его словам, если на несколько дней остановится работа завода удобрений «Беларуськалий», таких предприятий, как МТЗ МАЗ и других, этим тут же воспользуются производители из России, США, Канады, Германии.