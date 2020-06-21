Более 10 полицейских пострадали вовремя беспорядков в Штутгарте

https://static.news.ru/photo/986e8dbe-b39e-11ea-a067-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Hartenfelser/www.imago-images.de/Global Look Press

В результате массовых беспорядков в центре немецкого города Штутгарт (федеральная земля Баден-Вюртемберг) получили травмы более десятка сотрудников полиции.

Инцидент произошёл минувшей ночью. Поводом для беспорядков послужила проводимая полицией проверка по делу о продаже наркотиков.

Посетители местных баров вступились за предполагаемых правонарушителей и стали забрасывать сотрудников правоохранительных органов бутылками и камнями. Кроме того, группы молодых людей, вооружённых палками, били стёкла автомобилей, в том числе полицейских, а также витрины магазинов.

В общей сложности в беспорядках участвовали несколько сотен человек. Для их усмирения полицейским пришлось вызывать подкрепление. Порядок в центре Штутгарта был восстановлен к утру. Задержаны более 20 участников инцидента, сообщает ТАСС с со ссылкой на местную полицию.

Ранее NEWS.ru писал, что во французском Дижоне были задержаны несколько представителей чеченской диаспоры после столкновений с выходцами из Северной Африки. Противостояние началось из-за избиения 16-летнего чеченца. В беспорядках пострадали 20 человек. В соответствии с местным законодательством задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.