Bloomberg: ЕС может ввести персональные санкции против Путина

Страны Евросоюза могут обсудить введение санкций лично против президента России Владимира Путина из-за российской спецоперации на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. При этом подчёркивается, что данная мера в основном носит символический характер.

ЕС может обсудить меры, связанные с санкциями лично против Владимира Путина, как способ ужесточения рассматриваемых мер, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная мера может быть принята, если будет необходимое для этого политическое согласие.

Ранее Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России. Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины.

В Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны вооружённых сил Украины подавлены, а украинские погрансилы не оказывают сопротивления. Военная спецоперация России на Украине не угрожает мирным жителям. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что задача сил ДНР — выйти на границы Донецкой области и освободить эти территории.