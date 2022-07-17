«Билет в Ростов возьмите»: на Украине снова угрожали Вучичу Депутат Рады Гончаренко посоветовал Вучичу готовиться к бегству в Россию

Фото: predsednik.rs

Александр Вучич

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что сербскому президенту Александру Вучичу надо готовиться к бегству в Россию. По его словам, главе Сербии скоро понадобится билет в Ростов-на-Дону, сообщает РИА Новости.

Вы на всякий случай билет в Ростов возьмите. Вам очень скоро он может пригодиться, — цитирует депутата агентство.

Гончаренко 14 июля уже угрожал Вучичу, пообещав отомстить ему за слова о спецоперации России на Украине. Президент Сербии ответил на тот выпад, пожелав украинцам «всего наилучшего».

Теперь Гончаренко заявляет, что Сербия с населением в шесть миллионов человек «слишком много начала о себе думать». Депутат пригрозил, что слова Вучича в Киеве не забудут.

Ранее стало известно, что Алексей Гончаренко 14 июля заявил: Украина вместе с Хорватией отомстит Александру Вучичу за его заявления о спецоперации. По его словам, лидера балканской страны и её народ перевоспитают при возможном вступлении Сербии в ЕС.