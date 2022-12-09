Bild: в Германии не осталось пригодных бомбоубежищ

Фото: shutterstock

В Германии не осталось бомбоубежищ, пригодных к использованию, сообщило издание Bild со ссылкой на заключение министров федеральных земель ФРГ. Количество бункеров в стране со времен холодной войны сократилось с 2000 до 600, при этом ни один не готов к использованию. Федеральные власти допустили, что в случае чрезвычайных ситуаций убежища откроют на станциях метро и в подземных паркингах.

В документе конкретно рассматриваются требования к гражданской защите в случае кризиса или стихийного бедствия. Министры призывают к «разработке концепции современного убежища», — говорится в публикации.

В МВД Германии допустили, что в случае ЧС имеющиеся бункеры можно «реактивировать», однако в этих убежищах отсутствуют или требуют замены дверные уплотнители, воздушные фильтры и аварийные генераторы. Немецкие министры в рамках новой концепции убежищ предложили укрепить крыши жилых домов и коммерческих зданий, чтобы жители были защищены и дома, и на работе.

Немцы, привыкшие к миру, должны получать от правительства ФРГ четкие инструкции о том, как вести себя во время войны и кризисов, — сообщило издание.

Проверку бомбоубежищ ранее предложили провести и в России. Депутат Госдумы Сергей Колунов сообщал NEWS.ru, что при необходимости бункеры нужно восстановить и модернизировать. Парламентарий также допустил возможность регламентирования проверки и частных бункеров, которая бы проводилась при согласовании с владельцем.