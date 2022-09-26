«Без России Европа — ничто»: сенатор о перспективах существования Евросоюза Сенатор Цеков: Европа в нынешнем виде может перестать существовать без поддержки Россией

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Без России Европа — ничто, считает член Совфеда Сергей Цеков. По словам сенатора, здравомыслящие политики в Евросоюзе осознают потребность в разрешении конфликта на Украине и налаживании отношений с Россией, от которой он зависит и без которой он в перспективе рискует прекратить существовать в своем нынешнем виде. Поэтому, убежден он, Германия и Франция снижают уровень поддержки Киева, отдавая приоритет национальным интересам, пишут «Народные новости».

Они становятся на свою сторону, начинают понимать, что нужно Германии, Франции — как им будет лучше, как хуже. Где-то появляется понимание наших действий, они начинают признавать свои ошибки <...> Здравые политики в Европе, а они есть (тот же Орбан), понимают, что нужно разрешать конфликт на Украине, улучшать отношения с Россией. Иначе Европа просто посыпется. Без РФ она — ничто, — убежден Цеков.

Сенатор считает, что Киев будет стараться сохранить поддержку Европы, поскольку действующий украинский режим существует во многом благодаря европейской поддержке. Именно это является причиной того, что Украина противится мирному разрешению конфликта, подчеркнул Цеков.

Экономист Дмитрий Адамидов ранее рассказал, что США стали главными получателями выгоды от энергокризиса в Европе, которая вынуждена переносить свои производства на другой континент. Он отметил, что процесс переноса производств из Европы происходит под управлением Штатов. При этом если бы у европолитиков был выбор, они давно согласились бы на восстановление энергетического сотрудничества с Россией, но они не решают ничего самостоятельно.