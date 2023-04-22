В Берлине объяснили высылку российских дипломатов N-tv: ФРГ назвала высылку российских дипломатов целью сократить присутствие спецслужб

Фото: Markus Heine/dpa/Global Look Press

Российские дипломаты высылаются из Германии, чтобы уменьшить «присутствие спецслужб» на территории страны. С таким объяснением выступил немецкий телеканал n-tv.

По его данным, массовая высылка дипломатов станет ответом на решение Москвы сократить число дипломатов из Германии в стране, которое в России назвали ответом на соответствующее решение Берлина. Телеканал обратил внимание, что высылку дипломатов Берлин организовал, чтобы сократить «присутствие разведки» на территории страны.

Сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства связан именно с этим, — отметил представитель МИД ФРГ.

Представитель МИД России Мария Захарова 22 апреля заявила, что из Москвы высылаются более 20 немецких дипломатов, а Берлин со своей стороны выслал свыше 20 российских дипломатов.

Ранее сообщалось, что отношения между Германией и Россией могут измениться в лучшую сторону в случае ухудшения экономической ситуации в Европе, а также с началом мирных переговоров между Москвой и Киевом. Об этом рассказал NEWS.ru политолог Владимир Сергиенко, комментируя высылку российских дипломатов из ФРГ. Он добавил, что простые немцы русофобию политиков не поддерживают.