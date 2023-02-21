Байден рассказал, чем гордится после поездки на Украину Байден заявил, что для него было честью посетить Киев и отдать дань уважения погибшим на Украине

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Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве

Президент США Джо Байден заявил в ходе своего публичного выступления в Варшаве, что для него было честью было отдать во время визита в Киев дань уважения погибшим на Украине. Он также заявил о поддержке миллионов беженцев, появившихся из-за ситуации на Украине и о том, что в самые тяжелые моменты Польша предлагала беженцам убежище и помощь.

Вместе мы позаботимся о том, чтобы Россия заплатила цену за свои злоупотребления, — заявил Байден.

20 февраля президент США Джо Байден неожиданно посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав очередной пакет помощи Киеву.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предположил, что поездка Байдена в Киев готовилась заблаговременно по разным каналам, поскольку за безопасность первого лица государства в США отвечает множество людей. Он также отметил, что визит Байдена призван продемонстрировать максимальную поддержку его украинского коллеги Владимира Зеленского, усилить поддержку Украины внутри США и мобилизовать союзников США в Европе на более активную помощь Киеву.