Австрия завершила переговоры по покупке «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/d1f6d506-99fc-11eb-85cb-96000091f725_660.jpg Фото: JENNIFER LORENZINI/Reuters

Переговоры Австрии и России по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» завершены, рассказал канцлер европейской страны Себастьян Курц. По его словам, государство может купить препарат.

Политик уверен, что российская вакцина сможет ускорить прививочную кампанию, передаёт ТАСС.

«Спутник V» стал бы дополнительным ускорителем [кампании по вакцинации в Австрии] c объёмом в 1 млн доз. Переговоры о контракте де-факто подошли к концу. Это значит, что закупка для нас в Австрии возможна, — сказал он.

Накануне СМИ со ссылкой на источники сообщали, что правительство Австрии готово самостоятельно зарегистрировать «Спутник V». Но страна всё же рассчитывает на быстрый допуск Европейским агентством лекарственных средств российской вакцины против коронавируса.

Австрийское правительство считает, что получение регистрации EMA стало бы наилучшим вариантом для Вены, но в крайнем случае власти страны готовы на самостоятельную регистрацию препарата. Медицинские эксперты уже прорабатывали этот вопрос

На днях Себастьян Курц вслух допустил регистрацию российской вакцины в обход Евросоюза. Такое будет возможно, если EMA затянет вопрос с одобрением препарата, писал NEWS.ru.