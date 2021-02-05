Австрия готова купить у России вакцину

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В Греции решили сохранить ограничения для россиян, прибывающих в страну, до 500 человек в неделю. Въезжающих будут пускать только при отрицательном тесте на коронавирус и при наличии ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.

Также туристам придётся провести семь дней на карантине, сказано в межминистерском решении, опубликованном 6 февраля в правительственном вестнике. Ограничения должны были закончиться 8 февраля, но их продлили до 06:00 утра...