Австрия готова купить у России вакцину

Австрия готова разрешить использование российских вакцин на своей территории и даже организует на территории страны их производство, если препарат будет зарегистрирован европейским агентством EMA.
Такое же отношение у австрийского правительства по отношению к китайским наработкам,
Да, если вакцины будут зарегистрированы в Европе. В случае с вакцинами речь идёт только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах, — подчеркнул Курц.
Австрия определённо постарается оперативно предоставить производственные мощности подходящих местных компаний-производителей для выпуска «Спутника V».
Как ранее писал NEWS.ru, один человек может заразиться одновременно двумя штаммами коронавируса, потому что мутировавшие виды могут соседствовать. Причём эти мутации могут попасть в организм по отдельности, а может случиться так, что вирус мутирует в одном носителе, и тогда в крови появится два разных штамма, рассказал вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко.