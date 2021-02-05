Вирусолог рассказал о шансах заразиться двуми коронавирусами сразу

https://static.news.ru/photo/d5478706-683c-11eb-9e6e-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Одновременно двумя штаммами коронавируса может заразиться один человек, потому что мутировавшие виды могут соседствовать.

Причём эти мутации могут попасть в организм по отдельности, а может сучиться так, что вирус мутирует в одном носителе, и тогда в крови появится два разных штамма, рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко в беседе с радио Sputnik.

Есть интересные опубликованные наблюдения, что у одного человека в организме могут быть два отличающихся варианта коронавируса. Это или мутации, которые происходят в течении болезни, или человек заразился двумя вариантами, — рассказал специалист.

Как этот факт влияет на течение болезни, пока неизвестно. Но все новые генотипы не выходят за рамки SARS-CoV-2, сообщил Бутенко.

Также он рассказал, что у учёных пока нет 100%-ных доказательств того, что штаммы-мутанты распространяются быстрее своих предшественников.

Вирусолог отметил, что пока все обнаруженные вариации коронавируса не вызывают критическую ситуацию для распространения инфекции и для возможностей вакцин, выпущенных в 2020 году.

Он призвал всех поскорее пройти вакцинацию, тем более что все российские препараты пока способны предотвратить заражение любым штаммом.

Как ранее писал NEWS.ru, шестеро швейцарцев умерли от западной COVID-вакцины. В агентстве по терапевтической продукции Swissmedic отметили, что из 63 зарегистрированных в Швейцарии побочных случаев пациенты скончались в шести. Большую часть побочек назвали «несерьёзными» — 37 случаев или 59% от общего числа.