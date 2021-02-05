Шестеро швейцарцев умерли от западной COVID-вакцины

https://static.news.ru/photo/26aedf64-67f6-11eb-a1cc-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON

В шести из 63 зарегистрированных в Швейцарии побочных случаев пациенты скончались. Большую часть побочек в агентстве по терапевтической продукции Swissmedic назвали «несерьёзными» — 37 случаев или 59% от общего числа.

Правительство Швейцарии 5 февраля опубликовало соответствующую статистику на своём сайте. Среди «несерьёзных» побочных эффектов перечислены: головная боль, боль в месте прививки, температура и озноб.

В 26 случаях у пациентов были куда более серьёзные проблемы — это и затруднение дыхания, и аллергия, и даже боли в суставах. Оставшиеся шестеро погибли от вакцины. Это люди из группы риска — от 85 до 92 лет с патологиями, выявленными ещё до вакцинации — сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями дыхательных путей.

Swissmedic, правда, считают, что смерть пациентов не связана с вакцинацией, поэтому не собирается что-то менять в своей оценке соотношения риска и пользы вакцин от COVID-19.

В агентстве также анонсировали новые исследования рисков западных прививок. Сейчас в стране разрешено применение двух вакцин —Pfizer/BioNTech и Moderna. Вакцинация у них стартовала 23 декабря 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что ещё одна страна приняла решение о покупке у России партии вакцины от коронавируса «Спутник V». Правительство Парагвая обратилось в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).