Парагвай заказал у России вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/380e4fe4-676d-11eb-9c59-96000091f725_660.jpg Парагвай Фото: pixabay

Ещё одна страна приняла решение о покупке у России партии вакцины от коронавируса «Спутник V». Правительство Парагвая обратилось в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Как сообщил 4 февраля министр здравоохранения южноамериканской республики Хулио Массолени, соглашение было заключено.

Я рад сообщить, что мы подписали контракт с РФПИ, — сказал он в эфире телеканала Paraguay TV.

В ближайшее время власти страны объявят точный объём и сроки поставок препарата. Процедуру экстренного одобрения вакцины «Спутник V» в Парагвае запустили в январе 2021 года.

К настоящему моменту в стране выявлено 136 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 2779 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что американская корпорация Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в США. Она даёт эффект при введении одной дозы. Руководство компании запросило применение её вакцины в чрезвычайных обстоятельствах.