Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию COVID-вакцины в один укол

https://static.news.ru/photo/28552fe4-627e-11eb-ac11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская корпорация Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в США. Руководство компании запросило применение её вакцины в чрезвычайных обстоятельствах.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в ближайшее время рассмотрит обращение Johnson & Johnson. Как сказано в отчёте корпорации, который цитирует ТАСС, вакцина даёт эффект при введении одной дозы.

Препарат после третьей фазы испытаний в США и за пределами страны показал эффективность до 85%, уверяют в компании.

Эффективность в целом 85%. Вакцина предотвращает тяжёлое течение заболевания и защищает от госпитализации заболевших COVID-19 по состоянию на 28 день после ввода препарата, — сказано в отчёте Johnson & Johnson.

Данные по безопасности и эффективности основаны на результатах тестов 43 783 человек, у 468 из которых были симптомы COVID-19.

Как ранее писал NEWS.ru, в России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. О необходимости привить не менее 70 млн человек в этом году заявил президент Владимир Путин. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V». Анализ данных показал, что эффективность прививки против коронавируса составляет 91,6%.