Врачи рассказали, почему привитые люди заражаются COVID-19

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. О необходимости привить не менее 70 млн человек в этом году заявил президент Владимир Путин. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V». Анализ данных показал, что эффективность прививки против заражения коронавирусом составляет 91,6%. Несмотря на это, Сеть переполнена историями о негативном опыте вакцинации. После прививки некоторые заражаются COVID-19 и якобы даже умирают. NEWS.ru узнал у экспертов, почему препарат действует эффективно не на всех.

Мужчина умер через 10 дней после постановки вакцины. Врачи обнаружили на вскрытии 100% поражение лёгких. Все признаки указывали, что человек скончался от последствий COVID-19, а взятый посмертно анализ это подтвердил. Такую историю рассказала жительница Подмосковья Елена в одной из групп социальной сети Telegram. По словам женщины, трагедия случилась с её знакомым.

Другие пользователи соцсетей утверждают, что после вакцинации ощутили типичные симптомы COVID-19: потеря обоняния, вкуса, жар и кашель. Некоторые утверждают, что попали в больницу с обширными поражением лёгких и даже были подключены к аппарату ИВЛ.

После начала массовой вакцинации «люди скорее получили иллюзию безопасности, чем саму безопасность», такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв. По его словам, прививка лишь снижает тяжесть заболевания, но не исключает его. Люди с ослабленным здоровьем, утверждает он, даже после получения вакцины могут болеть долго и тяжело.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Заразиться коронавирусом после вакцинации вполне реально, сообщил NEWS.ru профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. В первые две недели после прививки иммунитет человека «совершенно не защищён» от инфекционного агента. Если подхватить в этот период COVID-19, болезнь будет протекать так же, как у непривитого пациента. Ждать чудес сразу после прививки не стоит, поэтому необходимо соблюдать все меры защиты.

Где-то начиная с третьей недели небольшая защита уже появляется. Чтобы она достигла своего нормального значения, нужна вторая инъекция. Через три недели после неё организм уже защищён. Анатолий Альтштейн вирусолог и академик РАЕН вирусолог и академик РАЕН

Но наличие вакцины в организме не утяжеляет течение коронавирусной инфекции в случае заражения, подчеркнул вирусолог. «Спутник V» не содержит полноценный вирус, а только его белок. Болезнь он не провоцирует, только способствует выработке антител.

«Спутник V» действительно не помогает некоторым пациентам. Она оказалась неэффективной для 8% людей, об этом сообщил в разговоре с NEWS.ru профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. После постановки прививки они заражаются коронавирусом со всеми типичными симптомами, отметил эксперт.

В силу индивидуальных особенностей она не работает на них. Это зависит от общей истории болезни, сопутствующих заболеваний, уровня врождённого иммунитета. Пока причины изучаются. Точного ответа никто не знает. Алексей Аграновский профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук

Для остальных 92% пациентов прививка вполне эффективна. У них после умеренной иммунной реакции вырабатываются антитела, которые защищают от болезни минимум в течение полугода. Аграновский высоко оценил качество российской вакцины. Он отметил, что публикация в журнале Lancet — лучшее доказательство эффективности отечественной разработки.