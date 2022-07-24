Австрийские ученые представили новый тип квантовых компьютеров

Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

Австрийские учёные из Университета Инсбрука продемонстрировали новый тип универсального квантового компьютера, в котором используются многоуровневые квантовые системы — кудиты. В отличие от двухуровневых кубитов, кудиты используют большее число состояний благодаря принципу суперпозиции. По словам исследователей, данная технология позволяет реализовать сложные квантовые алгоритмы. Работа опубликована в журнале Nature Physics.

Представленный квантовый процессор состоит из ионов изотопа кальция-40, каждый из которых поддерживает кудит с восемью уровнями. По словам ученых, кудитный квантовый процессор может эффективно применяться в квантовом моделировании решёточных калибровочных теорий, квантовой химии и теории высших спинов.

Ученые компании Google ранее продемонстрировали нейросетевое «квантовое превосходство», резкое ускорение обучения алгоритмов, с помощью квантового процессора Sycamore. Специалисты доказали, что квантовый компьютер способен обучаться с экспоненциально меньшим объёмом данных, чем классические машины. Физики, занятые в проекте, уверены, что Sycamore уже сейчас можно использовать для решения подобных задач.