Арестович заявил, что Украина движется к катастрофе

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Арестович

Экс-советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что на фоне сокращения помощи Запада и усталости общества от конфликта с РФ Киев утратил достоинство и движется к катастрофе. Он написал в Telegram, что Украина потеряла обороноспособность из-за отсутствия мотивации и управляемости, в то время как Россия сохраняет наступательный потенциал, мотивацию военных и собственное производство.

Общественное мнение запаздывает месяца на три от реальных процессов, поэтому к большинству начнет доходить в середине марта, что мы движемся к катастрофе. <...> Мы пожинаем плоды собственного безрассудства, глупости, жадности, лицемерия и утраты достоинства, которым мы вытирали полы в прихожих патронатов, пока не лишились его полностью, — написал он.

Ранее экс-командующий войсками НАТО в Европе отставной генерал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что Украина при поддержке Запада может продержаться еще год. Затем Киеву все равно придется принять реалии и отказаться от притязаний на Крым и ряд присоединенных Россией территорий. По мнению Ставридиса, в обмен на такие уступки Украине могут предоставить членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.

В начале декабря сенат США отклонил пакет помощи, в который входит поддержка Украины, Израиля и Тайваня. Общая сумма пакета составляла $119 млрд. Против законопроекта проголосовал 51 сенатор, в его поддержку — 49 человек. Причиной разногласий стал вопрос охраны американской границы, на чем настаивают республиканцы.