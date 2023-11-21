Анонсирована новая часть «Ведьмака»: когда выйдет, сделают ли по ней игру Писатель Анджей Сапковский: новая книга о Ведьмаке выйдет в 2024 году

Фото: Katalin Vermes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кадр из сериала «Ведьмак»

Польский писатель-фантаст Анджей Сапковский заявил, что работает над новой частью популярной фэнтези-саги «Ведьмак». Когда выйдет книга, что известно о продолжении игры?

Когда выйдет новая часть «Ведьмака»

Сапковский был специальным гостем фестиваля Comic Con в Вене. Во время него он рассказал о написании книг, а также упомянул о последней части фэнтезийной саги. По его словам, девятая книга о Ведьмаке находится в стадии разработки.

Писатель рассказал, что последняя часть выйдет в конце 2024 года. Первыми узнать о новых приключениях Геральта из Ривии смогут читатели из Польши. На остальные языки книгу переведут к началу 2025 года, считает автор.

Сапковский отказался раскрыть какие-либо детали сюжета будущего романа. Будут ли события новой книги отражены в следующих частях игры, пока неизвестно.

О чем была предыдущая книга о Ведьмаке

Предыдущая часть фэнтезийной саги «Ведьмак» — «Сезон бурь» (в другом переводе — «Сезон гроз») — вышла в 2013 году, спустя 15 лет молчания писателя. Она вызвала большой интерес среди поклонников. Продажи также стимулировал успех компьютерных игр. «Сезон гроз» не был продолжением романа «Владычица озера», который вышел в 1998 году и планировался как заключительная часть цикла.

В книге читатель вновь встретился с Геральтом, бардом Лютиком и чародейкой Йеннефер. По сюжету ведьмак попадает в приморское королевство Керак, где соглашается на предложение коррумпированного чиновника завысить награду за убитое чудовище, из-за чего героя арестовывают и судят, обвиняя в присвоении средств королевской казны. После освобождения у Геральта пропадают стальной и серебряный мечи. После этого и завязывается основной сюжет, в котором Ведьмаку предстоит бороться за свою честь.

Книга была крайне ожидаема, однако в фанатском сообществе новую часть фэнтезийной саги сочли одной из самых слабых. В 2014 году роман номинирован на премию имени Ежи Жулавского.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Роман «Последнее желание» Анджея Сапковского - первая книга цикла про ведьмака

Что Сапковский сказал о сериале «Ведьмак»

В декабре 2019 года на Netflix вышел первый сезон фантастического сериала «Ведьмак», основанный на произведениях Сапковского. Сам автор сказал, что благодаря выходу картины смог платить аренду за жилье.

«Сняли сериал по одной истории. Они заставили меня продолжить. Я не жалуюсь. Благодаря этому я теперь могу платить за аренду», — сказал Сапковский на Comic Con.

В августе 2023 года стриминг отложил производство четвертого сезона шоу до 2024 года. Причиной этого стали забастовки сценаристов и актеров в Голливуде.По данным издания Radio Times, новые эпизоды увидят свет не раньше лета 2025 года.

В начале октября The Wall Street Journal сообщил, что Netflix повысит цены на подписки после окончания забастовки. Информации о новых тарифах пока нет, известно, что сперва сервис скорректирует ценовую политику для США.

Что известно об играх по мотивам «Ведьмака»

По мотива произведений Сапковского были выпущены компьютерные игры: «Ведьмак», «Ведьмак 2: Убийцы королей», «Ведьмак 3: Дикая охота» и «Гвинт». Их разработкой занималась польская студия CD Projekt RED.

По данным финансового отчета CD Projekt Red за I квартал 2023 года, за все время в мире было продано 75 млн копий видеоигр серии. При этом продажи третьей части игры «Ведьмак 3: Дикая охота» превысили 50 миллионов копий, в результате чего она вошла в десятку самых продаваемых игр в истории.

Фото: CD Projekt RED Кадр из игры «Ведьмак 3: Дикая охота»

С декабря 2022 года российские пользователи не могут обновить игру, так как CD Projekt Red не выпустила версию для PlayStation 5 в российском PS Store. При этом цифровые версии для консолей Microsoft получили апдейт без каких-либо проблем.

В июле 2023 года сообщалось, что четвертый «Ведьмак» станет первой частью новой трилогии. Генеральный директор CD Projekt Group Адам Кичински рассказал об этом на собрании инвесторов в 2022 году. Две следующие части планируют выпустить в течение шести лет после выхода новой игры.

Известно, что в сюжете важную роль будет играть Школа Рыси — школа ведьмаков, которой не было ни в романах Сапковского, ни в видеоиграх. Ожидалось, что новый «Ведьмак» выйдет в 2025 году, однако релиз могут отложить.

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