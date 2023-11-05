В России будет «Смута»: за сколько можно купить «антипольскую» игру В VK Play открыли предзаказ российской игры «Смута» за 1612 рублей

Фото: vk.com/smuta.games

На российскую игру «Смута» в жанре экшен-RPG открыт предзаказ. О чем эта игра, когда выйдет, сколько стоит?

За сколько можно купить «Смуту»

На площадке VK Play открылся предзаказ российской игры «Смута». Сейчас ее можно приобрести за 1612 рублей с учетом скидки 20%. Цена выбрана неслучайно: она представляет собой год, в который народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

В версию «Смуты» для предварительных продаж войдет уникальный игровой образ главного героя, который, как пишут разработчики, повлияет на прохождение игры. Ожидается, что игра подорожает после официального релиза.

Каков сюжет игры «Смута»

«Смута» представляет собой историческую RPG в открытом мире. Игроки примерят на себя роль молодого боярина Юрия Милославского: ему предстоит присоединиться к войску Второго народного ополчения, возглавляемому Пожарским и Мининым, чтобы победить польское войско.

«Россия, 1612 год, Смутное время. Страна разорена голодом и войнами. На трон рвутся самозванцы. В Кремле засел польский гарнизон. Казалось, надежды нет. Но в это тяжелейшее время всем Московским царством ценой огромных усилий собирались народные ополчения. Войско Второго ополчения, под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, выдвинулось из Нижнего Новгорода на Москву. Мы последуем за ним вместе с молодым боярином Юрием Милославским», — говорится в описании игры.

Разработчики Cyberia Nova также представили новый трейлер геймплея. В ролике показаны разные аспекты игрового процесса. Например, посмотрев трейлер, будущий игрок сможет увидеть устройство боевой системы.

Когда выйдет «Смута»

Релиз «Смуты» запланирован на 26 февраля 2024 года. Игра выйдет эксклюзивно на платформе VK Play, хотя пользователи просят разработчиков добиться появления RPG в Steam.

Для комфортного прохождения необходимы процессор Intel Core i3 или Ryzen 3, 16 ГБ ОЗУ и видеокарта уровня Nvidia GTX 980 или 1060 и выше. При этом для соответствия рекомендуемым системным требованиям необходимы процессор Intel Core i7 или Ryzen 9, 32 ГБ оперативной памяти и флагманская видеокарта Nvidia RTX 3080 и выше.

Фото: vk.com/smuta.games

Что думают россияне о «Смуте»

Пользователи разделились на два лагеря: одни с нетерпением ждут игру и проникаются ее духом, подсказывая разработчикам, какие детали, мелькнувшей в трейлерах, смущают, другие же критикуют проект Cyberia Nova.

«Вот тут анимации плавнее стали, любо. Но электронная музыка не в тему. В ролике про локации была прекрасная „древнерусская“ музыка. Надеюсь, в игре услышать саундтрек именно в таком стиле», — написал один из пользователей.

«Сделал предзаказ, [чтобы] поддержать родных братиков!», — отметил другой.

В основном критикуют графику «Смуты». Ее называют устаревшей.

Некоторых не устроила не только графика, но и системные требования.

«Что за конские системные требования? Киберпанк в 2к меньше требует, а тут еще непонятно, что по оптимизации. Удачи людям, которые оформили предзаказ», — написал один из пользователей.

«Как можно было так заниматься оптимизацией, что рекомендованные системные требования выше, чем у какого-нибудь Baldur’s Gate 3? Я понимаю, что до этого игр подобного рода в России толком не делали, но рекомендованные системные требования у того же Atomic Heart в два раза меньше», — поддержал его другой.

Хейтеров в комментариях стыдят.

«Бояре светлейшие! Вы там ополоумели совсем?! Российская игровая индустрия только-только начинает вставать с колен, а все ждут от нее проектов, которые смогут тягаться с мировыми ааа (легендарными. — прим. NEWS.ru) хитами!» — заступился за разработчиков один из пользователей.

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