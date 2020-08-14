Анкара возложила на Афины ответственность за ситуацию в Средиземном море

https://static.news.ru/photo/6acdd436-de1f-11ea-8cf0-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

Ответственность за напряжённость в Средиземном море между Анкарой и Афинами лежит на Греции, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Дипломат сделал заявление на пресс-конференции в Швейцарии.

Напряжённость возросла, и ответственна за это Греция. Мы никогда не выступали за эскалацию <...>. Любые попытки создать помехи нашему сейсмологическому судну Oruç Reis​ в Восточном Средиземноморье получат соответствующий ответ, — цитирует министра агентство Anadolu.

Руководитель ведомства отметил, что Париж должен избегать шагов по эскалации напряжённости в Средиземном море. Отношения Греции и Турции серьёзно обострились после объявленного Анкарой намерения проводить разведку природных ресурсов у греческих берегов в Эгейском море.

По данным греческого издания To Vima, СМИ Турции написали, что в ходе инцидента корабль Анкары якобы серьёзно повредил фрегат Афин и последний был вынужден уйти в ближайший порт. По информации греческих источников, ущерб получил именно турецкий фрегат, а турецкие журналисты заявили обратное ради пропаганды.

Афины обратились к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье». По данным греческих СМИ, государственная нефтяная компания Турции получила лицензию на поиск и добычу углеводородов в районе островов Кастелоризо, Родос и Крит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анкара готова дать ответ, если кто-то нападёт на сейсмологическое судно Oruç Reis, которое проводит геологоразведочную работу в восточной части Средиземного моря.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил об этом во время выступления в столице страны. Он пообещал заставить потенциального агрессора заплатить «высокую цену» за нападение на судно. Эрдоган добавил, что 13 августа «они уже получили первый ответ», но при этом не уточнил, кто такие «они» и о каком ответе идёт речь.