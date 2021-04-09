Албания объявила безвизовый режим с РФ до конца года

https://static.news.ru/photo/73d43ea4-9944-11eb-9125-96000091f725_660.jpg Тирана, Албания Фото: Peter Endig/ZB/Global Look Press

Кабмин Албании объявил об отмене виз для посещения страны гражданами РФ, рассказали 9 апреля в посольстве РФ в республике. До этого россияне могли не оформлять разрешительный документ для туров в Албанию с июня по ноябрь 2020-го. Сейчас в государстве сняли все запреты на движение на транспортных средствах, разрешили въезжать и выезжать с территории Албании через воздушные, наземные и морские пограничные пункты контроля.

В соответствии с решением Совета министров Албании № 214 от 25 марта 2021 года введён безвизовый режим для граждан ряда государств, включая Россию, на период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года, — отметили в дипмиссии на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Разрешённый срок пребывания в республике — 90 суток из каждых 180 начиная с даты визита. Ранее Черногория продлила период, в течение которого россияне могут оставаться в стране без визы до 90 дней. Новые правила действуют с 1 апреля до 31 октября. Граждане РФ получили право посетить Черногорию по загранпаспорту. Но необходимо помнить о получении соответствующих документов при командировке для работы или учёбы.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что российские туристы смогут посетить Европу не раньше осени, а возможно, и вовсе ближе к началу 2022 года. Европейские маршруты вряд ли откроются из-за ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса. Отчасти открытие этого направления для туризма привязано к вакцинации, писал NEWS.ru.