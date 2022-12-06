Албанцы с автоматами ворвались в избиркомы на севере Косово Kosovo Online: представители Приштины ворвались в избиркомы на севере Косово

Фото: Kosovo online

Представители избиркома непризнанного Косово вместе с вооруженными силовиками ворвались в помещения окружной избирательной комиссии в северной части республики, населенной сербами, сообщает лава портал Kosovo Online. По словам главы, муниципалитета Зубин-Поток Срджан Вулович, члены косовского избиркома в сопровождении полицейских с автоматами приехали к зданию на бронированной машине и поменяли замки.

Три бронированных автомобиля подъехали к зданию муниципалитета. Двое служащих в сопровождении полиции без объяснения прошли мимо нашей сотрудницы и без всякой необходимости ногой открыли незакрытую на замок дверь в помещение муниципальной избирательной комиссии. Внутри была наша сотрудница, которую это испугало, — сказал Вулович.

По его словам, представитель самопровозглашенной республики говорил исключительно по-албански, а сотрудник полиции переводил его речь. Непрошеный гость заявил, что теперь в избиркоме назначат нового служащего. После этого он привел слесаря, и тот поменял на дверях замки.

Такие же случаи произошли в муниципалитетах Северная Косовска — Митровица и Лепосавич, где прогремели взрывы и были слышны сирены воздушной тревоги.

Самопровозглашенная президент непризнанного Косово Вьеса Османи ранее назначила на 18 декабря внеочередные муниципальные выборы на севере края, где живут сербы. Вооруженные рейды по отделениям избиркомов прошли 6 декабря на фоне саммита ЕС — Западные Балканы, на котором Османи в том числе призвала поддержать заявку на вступление Косово в Евросоюз.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич ранее заявила, что ЕС посоветовал властям страны признать независимость Косово и поддержать санкции против России. По ее словам, такое условие выдвинули в Брюсселе в качестве задела будущего принятия в состав ЕС.