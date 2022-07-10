На Украине 25-летняя девушка без опыта работы стала заместителем министра

Фото: Facebook (запрещён в РФ)

Анна Сергеева

Заместителем министра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики Украины назначили 25-летнюю Анну Сергееву, которая никогда раньше не работала в государственном секторе, написало издание «Украинские новости». Отмечается, что ее заработная плата оказалась в два раза выше, чем у президента страны Владимира Зеленского. Она составила порядка 68 600 гривен в месяц, в то время как глава государства зарабатывает примерно 28 тысяч гривен.

До вступления в свою высокую должность Анна Сергеева на протяжении трех лет руководила ООО «Сервис Ревизор», который консультировал клиентов по коммерческой деятельности, а также предоставлял собственные услуги парикмахерских и салонов красоты.

Как рассказали в украинском Министерстве социальной политики, Сергеева в последние годы активно занималась общественной деятельностью — она старалась оказать посильную помощь детям с физическими и ментальными нарушениями, а также помогала сиротам и одиноким пожилым людям.

Ранее стало известно, что на Украине массово уволили местных послов в других странах. Обычной ротацией объяснил президент Украины Владимир Зеленский происходящее. Он пояснил, что на освободившиеся должности будут назначены новые сотрудники и их кандидатуры уже готовятся.