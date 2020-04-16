20 моряков с авианосца «Шарль де Голль» остаются в госпитале из-за COVID-19

Состояние подавляющего большинства из 668 моряков с французского авианосца «Шарль де Голль», заражённых коронавирусом, не вызывает беспокойства у медиков. В госпитале в Тулоне остаются лишь 20 военнослужащих, один из них находится в реанимации, сообщил официальный представитель Военно-морских сил республики Эрик Лаво.
Ситуация ещё может ухудшиться, так как результаты анализов 30% моряков с авианосца пока не готовы,
Всего тестирование прошли 1767 членов экипажа из более чем двух тысяч человек. Корабль находится на карантине, писал NEWS.ru.
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