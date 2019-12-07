Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пожар произошёл на военной части в Одесской области Украины. Огонь возник на складе.

В результате ЧП уничтожены и повреждены вещи и продукты питания для солдат, передаёт «Униан». Согласно предварительным данным, причиной стало короткое замыкание, к которому привела изношенность оборудования.

Пострадавших нет. В настоящий момент ведётся расследование.

Инцидент произошёл в селе Дачное.

Как писал News.ru, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл пожар. В медучреждениях города находятся 26 пострадавших при пожаре. О причине происшествия пока ничего не известно. Из-за ЧП власти Одессы объявили двухдневный траур.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях