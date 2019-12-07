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Четыре машины столкнулись на регулируемом перекрёстке в Нижнем Новгороде. В результате ДТП один автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов.

Девять человек пострадали в аварии. Все они находились в пешеходной зоне, передаёт «Интерфакс». В настоящий момент пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, их осматривают врачи. Ранее News.ru сообщал, что легковой автомобиль...