Пожар произошёл на военной части в Одесской области Украины. Огонь возник на складе.
В результате ЧП уничтожены и повреждены вещи и продукты питания для солдат,
Пострадавших нет. В настоящий момент ведётся расследование.
Инцидент произошёл в селе Дачное.
Как писал News.ru, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл пожар. В медучреждениях города находятся 26 пострадавших при пожаре. О причине происшествия пока ничего не известно. Из-за ЧП власти Одессы объявили двухдневный траур.
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