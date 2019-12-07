https://static.news.ru/photo/234a4b0a-191a-11ea-a744-fa163e074e61_660.jpg Фото: public79858706/vk.com

Скончалась учительница, которую сбил автомобиль в Нижнем Новгороде у театра, куда она вела детей. Эту информацию озвучили в пресс-службе администрации города.

Только что нам сообщили, что умерла одна из учительниц, которая сопровождала детей в театр. Ещё одна учительница ранена, 10 детей в больнице, одного ребёнка оперируют, у других ушибы и сотрясения, — цитирует РИА Новости представителя нижегородской мэрии.

В администрации города также добавили, что, по словам прибывшего на место ЧП главы Нижнего Новгорода Владимира Панова, трагедия произошла по вине водителя.

Как писал News.ru, авария произошла 7 декабря в 17:30 в центре Нижнего Новгорода. Четыре машины столкнулись на регулируемом перекрёстке, в результате один автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов. В числе пострадавших оказались 11 детей, которые шли по тротуару. Всего, по последним данным, получили травмы 13 человек.