В Москве КамАЗ оборвал трамвайные провода

https://static.news.ru/photo/80879264-b3c5-11ea-a115-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль КамАЗ оборвал 21 июня трамвайные провода на юге Москвы.

На пересечении Большой Тульской улицы и Серпуховского Вала КамАЗ оборвал трамвайные провода. Трамваи стоят, пострадавших нет, — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Ранее в этот же день на юге Москвы под трамвайными путями произошёл обвал грунта. ЧП случилось рядом с домом 21 по 4-му Рощинскому проезду, вероятнее всего, после того, как накануне в результате обрушившихся на столицу ливней были затоплены дороги, тротуары и подземные переходы, писал NEWS.ru.