https://static.news.ru/photo/a4b2afaa-2efc-11ea-acbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ребёнок, которого спасли при пожаре в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге, умер в реанимации. Об этом сообщили в местном ГУ МЧС.

Его увезли с места ЧП в критическом состоянии. Врачи прилагали усилия к его спасению, однако им это не удалось, передаёт РИА Новости.

Огонь возник в доме 137 по Ленинскому проспекту.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье во время пожара погибла семья из четырёх человек. Предполагается, что двое взрослых и двое детей отравились угарным газом.