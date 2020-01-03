Ребёнок, которого спасли при пожаре в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге, умер в реанимации. Об этом сообщили в местном ГУ МЧС.
Его увезли с места ЧП в критическом состоянии. Врачи прилагали усилия к его спасению, однако им это не удалось,
Огонь возник в доме 137 по Ленинскому проспекту.
Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье во время пожара погибла семья из четырёх человек. Предполагается, что двое взрослых и двое детей отравились угарным газом.
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